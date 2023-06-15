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Четверг 15 июня

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В жилом доме под Пермью вспыхнул пожар после взрыва газа

В жилом доме под Пермью вспыхнул пожар после взрыва газа
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Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

В четверг, 14 июня, вечером в одном из жилых домов города Красновишерска в Пермском крае произошел взрыв газа, вследствие чего вспыхнул пожар. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на региональное МЧС.

По данным RT, в результате чрезвычайного происшествия пострадал один человек. Прибывшим на место спасателям удалось оперативно ликвидировать пламя.

Для эвакуации жителей многоквартирного дома пришлось задействовать автолестницу. 60 человек покинули место ЧП самостоятельно. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, уточняет портал URA.RU.


15 июня 2023, 11:20
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеканал 360✓ Надежный источник

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