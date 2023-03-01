Умер футболист-рекордсмен с мировым именем

Футболист 13 раз забил гол в шести матчах.



Не стало легендарного французского футболиста Жюста Фонтена, которого называли чемпионом по забитым голам. Лучший бомбардир и экс-нападающий национальной французской сборной по футболу умер на 90-м году жизни, пишет телеканал "360".

Фонтен 13 раз забил гол в шести матчах. Именно благодаря его трудам сборная Франции на чемпионате 1958 года впервые в истории вышла в полуфинал мирового первенства.

Фонтен родился в Марокко и с юношества играл в футбольном клубе USM "Касабланка", затем в "Ницце" и в "Реймсе". В 28 лет он завершил футбольную карьеру по состоянию здоровья. Однако после этого спортсмен не остановился и стал менеджером, сотрудничал с футбольными клубами.

В 2003 году Федерация футбола Франции присвоила ему звание лучшего игрока 50-летия на вручении премий УЕФА.

