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Шоу-бизнес
Сгорело все: с пострадавшей во время страшного пожара Кравец работают психологи

Сгорело все: с пострадавшей во время страшного пожара Кравец работают психологи

В Московском регионе установилась африканская жара – столбики термометров показывают 30-32 градусов. МЧС постоянно предупреждает, что малейшая искра может спровоцировать огромный пожар, поэтому просит воздержаться от разведения костров. Но жителям элитной Рублевки все нипочем.
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Поместье певицы и актрисы Алены Кравец примыкает к озеру и лесу. Это не частная, а общественная территория, хоть и превращенная обитателями элитного поселка в зону комфортного отдыха. Поэтому многие из жителей окрестных мест купаются в озере и жарят шашлыки на его берегу, иногда практически под забором резиденции Кравец.

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Но когда трапеза у одного такого "привала" была окончена, мангал, очевидно, забыли залить водой. И огонь по сухой траве стремительно распространился по поляне у берега, и, перейдя на деревья, перебросился на участок Алены.

"Я почувствовала запах гари, посмотрела в окно и увидела столб дыма и пламя в 2-3 метра высотой! – смахивает слезу Алена. – Я закричала не своим голосом – стала звать работников, водителя, всех, кто был в доме и на территории резиденции. Испуганно звонила мужу, который находился в этот момент на работе."

Пока с огнем боролись своими силами, он охватил уже значительную часть парка и построек вокруг дома Кравец. "Пока мы ждали пожарных, там сгорело очень многое, – плачет Алена. – Особняк не пострадал, хотя и покрылся сажей и копотью. А вот дворовые постройки и парк придется восстанавливать".

"Я жутко перепугалась, потому что в моей жизни уже был пожар, – говорит Алена. – лет 15 назад вспыхнула сауна, тоже в нашем доме на Рублевке, в которой отдыхал свекор. Тогда и он серьезно пострадал, и дому был нанесен весомый урон. Для меня все это – сильнейший стресс".

Сейчас с пострадавшей Аленой работают психологи, помогают ей справиться со стрессовой шоковой ситуацией. "Это такой кошмар, – плачет звезда. – Я реально думала, что когда огонь перекинется на дом, тут и отдам Богу душу, потому что от страха меня едва не парализовало".

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Фото: пресс-служба
Автор: 27 июля 2022, 08:22 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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