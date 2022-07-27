Сгорело все: с пострадавшей во время страшного пожара Кравец работают психологи

В Московском регионе установилась африканская жара – столбики термометров показывают 30-32 градусов. МЧС постоянно предупреждает, что малейшая искра может спровоцировать огромный пожар, поэтому просит воздержаться от разведения костров. Но жителям элитной Рублевки все нипочем.

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