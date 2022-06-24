Две машины с пассажирами смыло в Черное море во время шторма

В Краснодарском крае до 25 июня введен режим штормового предупреждения. В минувшую среду, 22 июня, на регион обрушился смерч, в результате которого сильно пострадали береговые постройки. Чрезвычайное происшествие в Сочи обернулось настоящей трагедией.
Во время шторма в Черное море унесло два легковых автомобиля с пассажирами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС. Машины оказались в открытом море после того, как попали под поток воды одной из местных рек.
По данным Общественной службы новостей, в регионе все еще существует риск поднятия уровня воды и других природных катаклизмов. Меж тем, сейчас спасательные службы занимаются поиском людей.
Для поисковых работ привлечены катер и вертолет. На данным момент спасти удалось лишь одного пассажира, еще семеро могут находиться в воде. В региональном управлении СК не исключают, что в автомобилях присутствовали дети.