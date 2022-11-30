"Весь аппетит растерял": вышедший из тюрьмы людоед доводит россиян до ужаса

После 23 лет тюремного заключения людоед Михаил Малышев вышел на свободу. Он пополнил ряды многочисленных жителей Перми, но затеряться в толпе ему не удалось. В Закамске, микрорайоне города, где проживает каннибал, народ стоит на ушах.

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Факт возвращения людоеда в общественную среду доводит россиян до ужаса. Особенно сильно паникуют женщины, переживая за безопасность детей.

Вид Малышева доверия также не внушает. Местный житель описал его как лысого бомжеватого старика со странной улыбкой. "В целом кажется безобидным, за 23 года весь аппетит растерял", — успокаивает себя мужчина.

А людоед тем временем ищет работу. Как пишет ОСН, в службе занятости для него места не нашлось. Информагенство URA.RU отмечает, что каннибал может путешествовать по России.