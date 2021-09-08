Симоньян раскрыла детали смерти главы МЧС Зиничева: Погиб как спасатель

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась подробностями трагедии с руководителем МЧС Евгением Зиничевым.



Журналистка отреагировала на скоропостижную кончину главы МЧС и выразила скорбь в связи со случившимся в своем телеграм-канале. По словам Маргариты Симоньян, Евгений Зиничев вместе с оператором стояли на краю выступа.

В како-то момент оператор поскользнулся и сорвался в воду. Медиаменеджер отметила, что свидетелей ЧП было достаточно – никто не успел даже сообразить, что произошло. Евгений Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. "Погиб как спасатель. Земля пухом", – написала Симоньян.

Также стало известно, что Евгения Зиничева вместе с пострадавшим эвакуировали на вертолете. На нем же министра доставили в больницу, но спасти его не удалось, сообщает телеграм-канал Baza.

Когда произошло несчастье, диспетчер полетов передал в единую диспетчерскую службу следующее сообщение. "Вертолет летит в Норильскую больницу №1, требуется два реанимобиля, аппарат ИВЛ и вторая группа крови", – пишет телеграм-канал LIFE SHOT. Через три часа МЧС сообщило о смерти главы ведомства.