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Общество
Глава МЧС по поручению Путина вылетит в Якутию для управления группировкой по тушению пожаров

Глава МЧС по поручению Путина вылетит в Якутию для управления группировкой по тушению пожаров

Группировка по тушению пожаров в Якутии увеличена по поручению президента России Владимира Путина.
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В среду, 11 августа, пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Якутию, где бушуют лесные пожары, для оперативного управления группировкой сил ведомства, которая борется со стихией в регионе.

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Кстати, накануне российский лидер заявил о необходимости увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии, а также подготовить предложения по мерам социальной поддержки пострадавших от ЧС. По поручению Путина Зиничев распорядился увеличить группировку сил и средств для тушения пожаров в регионе.

11 августа первая группа из 100 спасателей прибыла в Республику Саха. Она поможет в тушении лесных пожаров. Также известно, что на пути в Якутию находятся еще порядка 100 сотрудников Тульского спасательного центра МЧС России, в регион направлены три самолета ведомства.

Якутия является одним из пожароопасных субъектов РФ. С 1 июля 2021 года жителям региона запрещено посещать леса. В конце прошлой недели в республике введен режим ЧС, поскольку лесные пожары перешли на территорию населенных пунктов. По данным СМИ, в регионе действует свыше 170 природных пожаров. За 24 часа в Якутии ликвидированы 20 возгораний на площади свыше 122,3 тысячи гектаров, локализованы 10 – на площади свыше 72 тысячи гектаров, еще обнаружено 14 новых пожаров.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 августа 2021, 17:26 Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник

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