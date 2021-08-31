В Москве приезжий ограбил пенсионера

В российской столице правоохранители задержали приезжего, который ограбил пенсионера. Сообщается, что злоумышленник выхватил у потерпевшего сумку, в которой находились денежные средства.
По факту случившего открыто уголовное делопроизводство, передает издание "Вести Подмосковья". Обстоятельства преступления выясняются.
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