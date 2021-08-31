В Москве задержанный сотрудниками ДПС мужчина укусил полицейского в пах

В российской столице мужчина сильно удивил даже видавших виды сотрудников полиции. Журналистам стало известно, что приезжий укусил полицейского в пах.
По данным "Радио 1", нарушитель был задержан за вождение в нетрезвом виде. По факту случившегося было открыто уголовное делопроизводство.
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