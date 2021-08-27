Пожар в пятиэтажном доме в Екатеринбурге: не менее двух человек сгорели заживо

В одном из жилых пятиэтажных домов на улице Мичурина в Екатеринбурге произошёл большой пожар. Эвакуировать всех жильцов не удалось.
Инцидент произошёл минувшей ночью. По неустановленным причинам загорелась кровля здания, пламя охватило площадь в почти 800 квадратных метров. Прибывшим на место происшествия спасателям удалось эвакуировать 65 жителей дома, однако как минимум двое человек сгорели заживо, сообщает РИА ФАН.
Полностью справиться с огнём удалось лишь к утру. Предварительными версиями возгорания специалисты называют короткое замыкание и нарушение техники пожарной безопасности. В настоящее время сотрудники экстренных служб продолжают разбирать обрушившиеся конструкции, о пострадавших и других погибших не сообщается, передаёт телеканал "Царьград".
Популярные темы форума
Личная дистанция
Спортивная площадка во дворе
Хочу увеличить грудь
Дети больше любят отца чем меня
Когда ребенок должен обеспечивать себя сам?
Хорошее средство от всех болезней
Отношения моей девушки с моим отцом
Почему Долина так плохо выглядит?
Какой вес для роста 152 см вы считаете идеальным?
Жена ко мне охладела