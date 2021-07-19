Молодой человек попытался украсть трактор с кладбища в Подмосковье

Житель подмосковного Жуковского пытался украсть трактор с местного кладбища. В полицию обратился мужчина, который сообщил о попытке угона сельхозтехники стоимостью полмиллиона рублей. Правоохранители задержали 18-летнего парня.
Злоумышленник признался, что не смог совершить задуманное, так как не справился с управлением трактором и заодно повредил машину. Как сообщает портал "Подмосковье сегодня", на парня завели уголовное дело.
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