В Кузбассе иномарка на пешеходном переходе насмерть сбила семейную пару

В городе Белово Кемеровской области накануне вечером произошло ДТП с участием "Лексуса". Иномарка под управлением 26-летнего водителя влетела в людей на пешеходном переходе. Погибшему мужчине было 38 лет, его жене – 56.
Как сообщает телеканал "360", обстоятельства инцидента выясняются. Медосвидетельствование показало, что в момент аварии мужчина за рулем был трезв. Проверка по факту ДТП продолжается, решается вопрос о возбуждении дела.
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