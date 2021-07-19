В Кузбассе иномарка на пешеходном переходе насмерть сбила семейную пару

В городе Белово Кемеровской области накануне вечером произошло ДТП с участием "Лексуса". Иномарка под управлением 26-летнего водителя влетела в людей на пешеходном переходе. Погибшему мужчине было 38 лет, его жене – 56.

Как сообщает телеканал "360", обстоятельства инцидента выясняются. Медосвидетельствование показало, что в момент аварии мужчина за рулем был трезв. Проверка по факту ДТП продолжается, решается вопрос о возбуждении дела.