Пропавшую российскую туристку из Перми нашли мертвой в лесу

Пропавшая в конце мая туристка из Перми Анастасия Пыхтеева была найдена мёртвой на Урале. Подозреваемый в её убийстве был задержан.
Тело 35-летней женщины обнаружили в лесу. Следователи полагают, что её убил ранее судимый за разбойное нападение преступник, который вышел из тюрьмы после восьми лет лишения свободы. По предварительным данным, он расправился с туристкой с целью наживы и забрал её имущество, сообщает телеканал "360".
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