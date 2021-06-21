Коронавирус в Москве Певица МакSим в коме: подробности Скандал Бузовой с Губерниевым Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Путин ответил на вопрос о своем преемнике: Обязательно придет
"Нормальные ребята": Муж изменял Бабкиной с директором "Самоцветов" Плоткиным
Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
партнеры
Понедельник
21 июня
Лента новостей
20:31
Под Москвой сотрудник ДПС спас котенка
20:24
Звезда сериала "Друзья" умирает от неизлечимого заболевания
20:16
Фура влетела в подземный переход в центре Москвы
20:12
Жена акционера "Спартака" растоптала Викторию Боню: Сломала карьеру
19:48
"Передергивает от отвращения": полуголой солистке-разлучнице из Little Big плюнули в лицо
19:46
В Москве в пруду утонул ребенок
19:36
Аксенов назвал санкции ЕС "русофобскими выхлопами"
19:25
Лазарев оголил свои волосатые бугорки: Прикрой срам!
19:19
В Москве насильник потерял паспорт на месте преступления
19:02
Близкие раскрыли подробности состояния подключенной к ИВЛ певицы МакSим
18:52
В Германии раскрыли цель новых санкций против Белоруссии
18:38
"Кощунство!": пятый муж Гурченко возмущен оскверняющей память звезды выходкой Бузовой
18:32
Новые откровения Маркл взбесили народ: Лицемерие не знает границ
18:24
Бузова умудрилась поссорить звезд спорта: Срач двух фриков
18:24
Шепелев впервые показал лицо новорожденного ребенка
17:58
Стали известны страшные последствия дружбы Гогена Солнцева с внучкой Гурченко
17:53
Устроившую жаркие танцы дочь Славы просят перестать подражать матери: Не тянет
17:37
Дроздов оказался на больничной койке в день 84-летия: Таблетки заменили капельницами
17:30
На Украине пропавшую 15-летнюю девочку нашли мертвой
17:30
Волочкова удивила эстетичной фотографией: Элегантная красавица
17:07
Поклонники нашли могилу звезды "Моей прекрасной няни": Какой ужас!
17:00
Информацию о болезни Кузьмина скрывают от его родного брата
16:55
Угрожавшая ножом за просьбу надеть маску фитнес-модель попала на видео
16:39
"Иногда же можно": оскандалившаяся из-за алкоголя Бузова сорвалась на отдыхе
16:39
Появились данные о влиянии коронавируса на клетки крови
16:25
Рудковская отдала восьмимесячного сына в добрые руки
16:21
Куда сходить в Москве: афиша с 21 июня по 1 июля
16:16
Бородина заговорила об уходе после слухов о разводе с мужем: Мир меняется
16:09
"Снова баба Гуфа": Айза шокировала подробностями новых отношений
15:57
Латушко рассказал о санкциях против режима Лукашенко: Все коррупционеры должны пострадать
15:42
Перекроенное лицо наркозависимой дочери Успенской всполошило народ
15:40
Неожиданное решение Королевой больно ударило по матери: Пошла на понижение
14:57
"Ты теперь умрешь!": контакт с ВИЧ-инфицированным безумцем убил Кравец
14:45
Внук Ротару залез на сцену на фестивале в Киеве: Что это?!
14:37
"Без конца самолеты": Бабаян рассказала о неудаче в первом браке
14:12
Новые санкции Евросоюза поставят режим Лукашенко на колени – глава МИД Люксембурга
14:10
Вдову Грачевского с ребенком грозят вышвырнуть на улицу: Как жить дальше
13:35
В Роспотребнадзоре запретили россиянам снимать маски из-за жары
13:32
Айза Долматова сообщила о третьей беременности после воссоединения с Гуфом: Большой срок, два месяца
13:30
"Русалка": молодая жена Петросяна в одном купальнике поразила россиян
13:29
Народ в шоке! Звезда "Холостяка" перестала скрывать отца своего 10-месячного сына
13:27
Настоящая медицинская сенсация: россиянка с двумя матками родила близнецов
13:20
"Вы ждете ребеночка?": Навку заподозрили в беременности из-за внешного вида
13:11
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
12:50
Набиуллина допустила снижение цен в России
12:49
Меган Маркл излила душу после громкого скандала
12:43
Юристы предупредили о денежных махинациях в российских ресторанах
12:42
В Москве введен повышенный уровень погодной опасности из-за жары
12:19
"Очень похож": возлюбленного Натальи Фриске сравнили с Шепелевым
12:16
Почему нельзя напечатать много денег и раздать их людям: объяснила Набиуллина
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Тоже умрет": Лежащей в коме певице МакSим сулят судьбу Началовой
"Перестала спать, не ела": пиар-директор рассказал о желании Бузовой свести счеты с жизнью
Финансист Чалый: Сторонники Лукашенко приходят в оторопь от "хотелок" режима
"У Димы проблемы": Почему Дюжев внезапно исчез
Наташа Королева о первом сексе с Игорем Николаевым: По-другому воспитана
Экономист Чалый: Лукашенко перешел "красную линию"
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Происшествия

В Москве в пруду утонул ребенок

прочитано 321 раз

В пруду, расположенном в селе Рассудово в Новофедоровском поселении Новой Москвы, утонул 13-летний мальчик, передают "Вести Подмосковья". Сообщается, что ребенок гулял возле водоема и в какой-то момент решил зайти в воду. Точные причины его смерти предстоит выяснить специалистам. Родителей, потерявших ребенка, допрашивают. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 21 июня 2021, 19:46 Источник: Вести Подмосковья ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Шепелев впервые показал лицо новорожденного ребенка

Ведущий наслаждается

Шоу-бизнес

Бузова умудрилась поссорить звезд спорта: Срач двух фриков

Скандал не утихает
Шоу-бизнес

Лазарев оголил свои волосатые бугорки: Прикрой срам!

Певец активно работает
Шоу-бизнес

Устроившую жаркие танцы дочь Славы просят перестать подражать матери: Не тянет

Артистка показала фигуру

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+