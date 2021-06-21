В Москве в пруду утонул ребенок

В пруду, расположенном в селе Рассудово в Новофедоровском поселении Новой Москвы, утонул 13-летний мальчик, передают "Вести Подмосковья". Сообщается, что ребенок гулял возле водоема и в какой-то момент решил зайти в воду. Точные причины его смерти предстоит выяснить специалистам. Родителей, потерявших ребенка, допрашивают. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.