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Хулиганы затушили Вечный огонь в Санкт-Петербурге

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Вопиющий акт вандализма произошёл в Санкт-Петербурге. Малолетние хулиганы затушили Вечный огонь в Красносельском районе города.

О потухшем огне на мемориале сообщили местные жители. Вскоре выяснилось, что инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видеозаписи было видно, как несколько подростков закидали его снегом, а затем сбежали. В настоящее время их разыскивает полиция, сообщает "Общественная служба новостей".


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Автор: 22 марта 2021, 13:37 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

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