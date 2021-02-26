В Подмосковье женщина и ребенок скончались после домашних родов

В подмосковных Мытищах женщина и её новорожденная дочь умерли после домашних родов. Региональные следователи проводят проверку по факту случившегося.
Накануне новоиспечённая мать родила ребёнка в ванной, при этом она даже не стала вызывать "скорую помощь". Но после этого её состояние начало ухудшаться, в результате чего она и её ребёнок были госпитализированы в реанимацию. Врачи оказали им всю возможную помощь, однако оба пациента скончались, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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