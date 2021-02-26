Слон убил смотрителя зоопарка ударом хобота

В испанском природном парке Кабарсено слониха убила смотрителя зоопарка. Представители зоопарка отметили, что это первый подобный случай за 31 год.
Сотрудники заведения чистили загоны, когда слониха весом около четырёх тонн внезапно напала на одного из них. Она нанесла ему настолько мощный удар хоботом, что мужчина отлетел к решётке и сильно ударился головой. Врачи пытались оказать ему помощь, но спасти работника не удалось, сообщает телеканал "360".
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