Россиянин расстрелял машину соседа из дробовика из-за парковочного места

В Нижнем Новгороде мужчин расстрелял автомобиль соседей из-за занятого ими парковочного места. Местные жители предполагают, что он расчищал место для своей машины.
По словам очевидцев, после того, как женщина припарковала автомобиль, приехал её сосед, который расстроился из-за занятого места и некоторое время не мог найти, куда поставить свою машину. Затем он вернулся домой и вышел с дробовиком, после чего открыл огонь по соседскому авто, сообщает телеканал "360".
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