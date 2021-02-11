Житель Красноярска натравил собаку на приехавшего к нему врача

Обычный вызов превратился для фельдшера из Красноярска в настоящий ужас. Врач приехала к ребёнку местного жителя, но тот натравил на неё собаку.

По приезде доктора проводили в комнату с ребёнком, где также находилась клетка с собакой бойцовской породы. Фельдшер осмотрела пациента и выписала рекомендации и назначения. После этого мужчина по неизвестным причинам скомандовал животному атаковать врача. Питомца удержала хозяйка квартиры, поэтому врач не пострадала и ей удалось покинуть дом. Однако случившееся вызвало у неё шок и она написала на неадекватного жителя заявление в полицию, сообщает телеканал "360".