Из Москвы-реки выловили голого мертвеца

В прессе распространяют данные об ужасающей находке. Уточняется, в российской столице из Москвы-реки выловили труп.
На теле не было одежды, сообщает "Царьград". Также не было обнаружено признаков насильственной смерти. Организована проверка.
В прессе распространяют данные об ужасающей находке. Уточняется, в российской столице из Москвы-реки выловили труп.
На теле не было одежды, сообщает "Царьград". Также не было обнаружено признаков насильственной смерти. Организована проверка.
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