В подмосковной Дубне поймали подозреваемого в убийстве

В Дубне по горячим следам задержали молодого человека 1996 года рождения, подозреваемого в убийстве. У парня при себе был пистолет с глушителем и патроны, сообщает "Радио 1" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее поступала информация о том, что в Дубне погиб человек, его застрелили. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу – пишут "Вести Подмосковья".
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