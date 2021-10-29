В подмосковной Дубне поймали подозреваемого в убийстве

В Дубне по горячим следам задержали молодого человека 1996 года рождения, подозреваемого в убийстве. У парня при себе был пистолет с глушителем и патроны, сообщает "Радио 1" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее поступала информация о том, что в Дубне погиб человек, его застрелили. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу – пишут "Вести Подмосковья".