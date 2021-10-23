Умерла журналистка радиостанции "Эхо Москвы"

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил о трагическом известии. Ушла из жизни журналистка радиостанции Майя Пешкова.

Уточняется, что она скончалась от коронавирусной инфекции. Стоит отметить, что Пешкова была автором и ведущей нескольких программ на радиостанции. О месте и времени прощания с журналисткой данных нет.