Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности

В беседе с журналистами Гулиев рассказал, что въехал в людей случайно. Он пытался избежать аварии с другой иномаркой. Камеры сняли момент, как Эльмин пролетел через перекресток на красный свет.
В тот момент скорость его автомобиля составляла 110 километров в час, посчитали авторы телеграм-канала LIFE SHOT. Хотя на том участке нельзя было разгоняться больше 60 километров в час.
Что касается пострадавших, то они мучаются из-за нанесенных увечий. Имя одного известно: преподаватель МГЛУ Надежда Тухтарова, сообщает телеканал 360. Женщину с раздробленной лодыжкой срочно доставили в реанимацию. Врачи решили ампутировать стопу. У другого пострадавшего сломан позвоночник. Третьему также потребовалась помощь медиков.
Сейчас Гулиев задержан. Возбуждено уголовное дело по 264 статье. Молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
Эльмин является уроженцем Азербайджана. Пять лет назад он переехал в столицу России, чтобы построить успешную карьеру. Парень работал диджеем в клубах. В свободное время придумывал песни. Гулиев взял себе псевдоним Эллей, планируя стал известным рэпером.
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