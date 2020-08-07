В аэропорту Шереметьево заправщик столкнулся с самолетом

В московском аэропорту Шереметьево случилось серьезное происшествие. Заправщик столкнулся с пассажирским самолетом.
Пострадал один человек, ему была оказана медицинская помощь. Обстоятельства ЧП выясняют эксперты.
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