Туристы пострадали из-за урагана (видео)

Страшный ураган обрушился на туристический район Лебединое озеро в автономной зоне Внутренняя Монголия на севере Китая, передает Пятый канал. Очевидцы сняли происходящее на видео.
На записи видно, как вихрь прошелся по базе отдыха, разрушив множество строений. Сообщается о десятках пострадавших. В больницу доставлены 33 отдыхающих, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
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