Жительница Москвы пыталась убежать от мужа-тирана и выпала из окна

Жительница Москвы серьезно пострадала, пытаясь спастись от зверств мужа-тирана. Уточняется, что женщина выпала из окна.
По данным телеграм-канала Mash, россиянин избивал супругу и заставлял ее пить уксус. Пострадавшая пыталась вылезли через окно и покинуть квартиру, но сорвалась. Потерпевшая осталась жива, но ей предстоит серьезная операция. По факту случившегося проводится проверка.
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