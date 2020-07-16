Умер легендарный российский кинооператор Игорь Черных

Скончался легендарный кинооператор Игорь Черных. Ему было 88 лет. По данным Пятого канала, о причине смерти
Игорь Черных приложил руку к созданию десятков отечественных кинолент. Наиболее известен из этого списка фильм "Бриллиантовая рука".
Скончался легендарный кинооператор Игорь Черных. Ему было 88 лет. По данным Пятого канала, о причине смерти
Игорь Черных приложил руку к созданию десятков отечественных кинолент. Наиболее известен из этого списка фильм "Бриллиантовая рука".
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