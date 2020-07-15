Молодого миллионера расчленили бензопилой

Жестокое убийство 33-летнего миллионера произошло на территории жилого комплекса в элитном районе Нью-Йорка Манхэттене, передает телеканал "Царьград". В своей квартире был обнаружен расчлененным владелец компаний-перевозчиков в Бангладеш и Нигерии, а также американской фирмы венчурных инвестиций Фахим Салех. Рядом с телом лежало и орудие преступления – бензопила.

Камеры наблюдения, установленные в лифте здания, сняли последние мгновения жизни несчастного. На записи видно, как тот едет в одной кабине с потенциальным убийцей. Он закрыл лицо маской и перчатками, на голову надел шапку, а руки облачил в перчатки. Рядом с подозрительным типом стоял чемодан.

На записи видно, что предприниматель моментально упал на пол едва двери лифта раскрылись. По предварительным данным, преступник мог ударить того электрошокером. Полиция считает, что расправу учинил профессиональный киллер.