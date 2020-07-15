В Москве на территории Патриарших прудов отравили лебедя

В Москве на территории Патриарших прудов обнаружили мертвого лебедя. Очевидец утверждает, что птицу отравил неизвестный мужчина.
В распоряжении журналистов оказался снимок, на котором запечатлен подозреваемый рядом с животным. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося, пишет Пятый канал.
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