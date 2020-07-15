В Чехии столкнулись два поезда. ЧП случилось у станции Чески-Брод.
По данным СМИ, около 60 человек получили травмы различной степени тяжести. Эксперты устанавливают обстоятельства произошедшего.
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