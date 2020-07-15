В Норвегии вооруженный мужчина устроил резню

В Норвегии произошла кровавая резня. В городе Сарпсборг неизвестный напал с ножом на трех женщин. Одна пострадавшая умерла на месте, еще две были экстренно госпитализированы.
Злоумышленник задержан полицией. Следователям предстоит установить мотив преступника, передает телеканал "360".
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