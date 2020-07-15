Буйный наркоман скончался после дебоша в московской больнице

В Москве буйный гражданин умер после того, как устроил дебош в больнице. Работники медучреждения вызвали полицейских – пациент неадекватно себя вел. Дебошира скрутили и доставили в отделение, где тот стал биться головой о пол.
Правоохранители вызвали скорую, и задержанного передали сотрудникам психиатрической бригады. Эксперты установили, что поведение мужчины вызвано употреблением психотропных веществ. Позже дебошир скончался от травм, которые получил во время припадка.
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