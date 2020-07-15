В Москве у пенсионера похитили более 300 тысяч рублей

В российской столице злоумышленники вывели со счета пожилого мужчины крупную сумму. У пенсионера похитили 308 тысяч рублей.
Пострадавший написал заявление в правоохранительные органы. По факту случившегося проводится проверка.
Поступило официальное заявление
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