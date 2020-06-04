В Московском метро произошло ЧП

В московском метро произошел инцидент. Уточняется, что неизвестный проник в тоннель подземки.
Из-за поступка горожанина пришлось остановить движение поездов, сообщает "Интерфакс". После задержания злоумышленника линия метро начала работать в штатном режиме.
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