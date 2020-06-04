Пьяная москвичка напала с ножом на своих детей

В одном из домов на Смоленском бульваре в Москве пьяная женщина напала на 18-летнего сына и его 30-летнюю сестру. Молодой человек обратился в полицию, передает Пятый канал.
У парня были зафиксированы поверхностные порезы на животе. Ему оказали медицинскую помощь на месте. Психиатрическая бригада увезла дебоширку в наркологическое отделение.
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