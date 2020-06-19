На юге Москвы женщина зарезала двух мужчин

Жительница Москвы жестоко расправилась с двумя мужчинами. ЧП случилось в ночь на 19 июня рядом со станцией метро "Царицыно".
По предварительной версии, между женщиной и двумя ее приятелями произошла ссора, в ходе которой она несколько раз ударила оппонентов ножом. Один из пострадавших скончался на месте, другой умер через некоторое время в больнице.
Правоохранители задержали злоумышленницу. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", сообщает Пятый канал. Обстоятельства случившегося выясняются.
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