В Подмосковье угнали велосипед за 400 тысяч рублей

В Химках угнали скоростной велосипед, предназначенный для соревнований на асфальтированных дорогах. Пропажу оценили в 400 тысяч рублей.
Двухколесного "коня" похитили из подъезда жилого дома на улице 9 Мая. Он принадлежал членам одной из спортивных организаций. Угонщик вскоре был найден. Им оказался 20-летний судимый житель Москвы. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.
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