"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Вечером в субботу житель Рязанской области сделал замечание ребятам, которые не соблюдали режим самоизоляции и весело общались на улице. Мужчине не понравилось, что компания шумно беседовала под окнами его балкона.
После ссоры рассерженный гражданин схватил охотничье ружье, вышел из квартиры и произвел несколько выстрелов. Четверо парней и девушка скончались на месте – медики не успели оказать им помощь.
Подозреваемого задержали и доставили в отделение. Уже возбуждено дело по статье "Убийство двух или более лиц". Полиция провела обыск в квартире стрелка.
Соседи "охотника" рассказали, что тот состоял на учете в психдиспансере. Жители дома, где случилась трагедия, боятся, что по этой причине подозреваемый избежит наказания. Правда, в версии не все сходится, ведь человек, стоящий на учете, вряд ли смог бы получить разрешение на ружье.
Впрочем, соседи возможного убийцы отмечают: в целом мужчина не вызывал подозрений. Он часто помогал решать бытовые вопросы - например, отогревал машину вместе с одним из опрошенных. Люди характеризуют его как "своеобразного", однако этот эпитет, скорее, описывает политические взгляды задержанного.
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