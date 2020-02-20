Расстрелявший людей в Германии оставил предсмертное обращение

Вечером 19 февраля злоумышленник устроил стрельбу в немецком городе Ханау. Погибли 13 человек, передает телеканал "360".
Мужчина застрелил пять человек в одном из кальянных баров. Затем он скрылся, но вскоре совершил повторное нападение в двух километрах от первого места преступления. На этот раз жертвами убийцы стали восемь человек, еще пять получили тяжелые ранения.
Полицейские нашли злоумышленника мертвым в его квартире. Выяснилось, что стрелок покончил с собой и оставил предсмертную записку, в которой сообщил: "Некоторые народы должны быть уничтожены".
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