В Подмосковье две школьницы провалились под лед

В поселке Зеленоградский Московской области две школьницы провалились под лед и утонули. В обстоятельствах трагедии разбираются следователи.
Как сообщает сайт "Подмосковье сегодня", 1 апреля две девочки ушли гулять и не вернулись. Родители детей обратились в полицию. Спустя время тела школьниц без признаков насильственной смерти нашли в пруду.
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