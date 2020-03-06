В Москве посетители фитнес-центра отравились хлоркой

Госпитализация никому не потребовалась, пишет НСН. Ранее сообщалось, что на вечеринке у интернет-блогера в Москве три человека погибли, прыгнув в бассейн с искусственным льдом.
Госпитализация никому не потребовалась, пишет НСН. Ранее сообщалось, что на вечеринке у интернет-блогера в Москве три человека погибли, прыгнув в бассейн с искусственным льдом.
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