На западе Москвы обнаружены трупы известных шахматистов

Тела парня и девушки найдены в квартире на западе столицы. "Погибшей девушкой оказалась профессиональная 18-летняя шахматистка Александра Вернигора", – цитирует источник "Москва 24".
Рядом обнаружен труп 27-летнего Станислава Богдановича. В 2013 году он стал чемпионом Украины по быстрым шахматам. По предварительной информации, причиной смерти молодых людей стал веселящий газ. Следователи начали проверку.
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