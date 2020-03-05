Блогер-фармацевт расскажет детям о смерти отца из-за пенной вечеринке в Москве в игровой форме

Екатерина Диденко пока не сообщила детям о трагедии на баннойвечеринке, сделать она намерена весьма необычно. Ее супруга Валентина кремировали в столице 4 марта.

29-летняя вдова продолжает общаться с подписчиками в своем инстаграм-аккаунте после гибели мужа и двух друзей. За несколько дней до кремации супруга блогер сообщила поклонникам, что еще при жизни мужчина часто говорил о смерти и настоятельно просил ее отказаться от отпевания и гроба.

Валентин Диденко хотел, чтобы его кремировали и развеяли прах над полем. Так Екатерина и поступила, сообщает "Экспресс газета". Россияне поинтересовались у фармацевта, рассказала ли она о произошедшем на банной вечеринке своим двум маленьким детям.

Оказалось, что Екатерина Диденко до сих пор скрывает от наследников смерть отца. Она планирует сообщить им эту печальную новость в ближайшее время в игровой форме – с помощью мультфильма "Холодное сердце". Этот мультик – любимый у ее дочери.

Вдова хочет, чтобы новость о гибели родителя на банной вечеринке была наименее болезненной для детей. Но пока что поклонники не могут понять, каким образом блогер собирается донести такую информацию с помощью мультфильма.

Напомним, трагедия произошла 28 марта в столице, на праздновании дня рождения Екатерины Диденко. В бассейн поместили большое количество сухого льда. Из-за химической реакции на банной вечеринке погибли три человека, включая мужа именинницы.

Многие россияне осудили девушку за то, что она активно делится эмоциями и подробностями произошедшего в соцсети. Они считают, что блогер ловит хайп на смертях людей на банной вечеринке.