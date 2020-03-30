В Подмосковье школьник погиб от удара током

В поселке Удельная Московской области 17-летний школьник погиб от удара током. В обстоятельствах ЧП разбираются правоохранители.
По предварительной версии, подросток перелезал через бетонный забор возле трансформаторной подстанции. Чтобы сохранить равновесие, молодой человек схватился за провод, в результате чего его ударило током. Школьник скончался на месте, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
Популярные темы форума
Обращение президента к народу
Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Американцам деньги выдали .А почему у нас всё в жёстких рукавицах.Жалеют женьги,или жадные
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Что за мода рожать в глубокой старости?
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
Коронавирус у Льва Лещенко