На глазах у детей: москвич зверски расправился с женой и ее родителями

По предварительной версии, мужчина, вооруженный ножом, набросился на свою жену, а затем на ее родителей. От полученных ранений они скончались на месте.
Жестокое преступление произошло на глазах у детей нападавшего. Как сообщает телеграм-канал 112, они не пострадали.
После этого мужчина позвонил в правоохранительные органы и сообщил о случившемся. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", передает РИА Новости.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В настоящее время они опрашивают очевидцев и соседей. Мотивы преступника выясняются.
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