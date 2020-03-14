Летевший в Москву пассажирский самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский авиалайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший из столицы Венгрии – Будапешта – в Москву, подал сигнал тревоги. Такие данные приводит портал Flightradar 24.
Отмечается, что после подачи сигнала самолет снизился до 4,5 тысячи метров над землей. По предварительным данным, у него сработали аварийные датчики. Один из пилотов сообщил, что внештатных ситуаций на борту не замечали. Воздушное судно должно было приземлиться в аэропорту Шереметьево около 15 часов. Однако сведений о его посадке пока не поступало.
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