В московском детском саду женщина убила охранника

9 марта в детском саду на Чонгарском бульваре в Москве было найдено тело охранника с колото-резаными ранениями. По подозрению в убийстве мужчины была задержана его подруга.
По предварительной версии, во время совместного распития спиртных напитков между охранником и его возлюбленной произошла ссора на почве ревности. Разъяренная женщина схватила нож и нанесла мужчине смертельные ранения, сообщает ТАСС. Ведется расследование.
Популярные темы форума
Я тоже хотела бы замуж за Путина!.
Виктория sexy girl? Как по Вашему?
В россии могут легализовать проституцию...
Цветы бесполезный подарок?
Одиночество- <цензура>!
Цветы - подарок или самый простое решение под праздник
Дискриминация азиатов
И кто такая Лиона? Ваше мнение.
Алла Львовна Пугачева, с праздником!
Сало кушать или нет? Тут есть звёздные диетологи?