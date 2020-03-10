В Москве ребенок отравился жидкостью для розжига

9 марта в московскую больницу была доставлена трехлетняя девочка. Как сообщает "Вечерняя Москва", ребенок отравился жидкостью для розжига.
По факту инцидента проводится доследственная проверка. Причины и обстоятельства случившегося выясняются, передает РИА Новости.
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