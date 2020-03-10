Скончалась заслуженная артистка России

Умерла заслуженная артистка России, актриса Челябинского театра драмы Марина Меримсон. Ей был 81 год. Печальную новость сообщил продюсер Владимир Шмыров на своей странице в "Фейсбук", пишет РИА ФАН.
В свое время артистка претендовала на роль Нади Шевелевой в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром". Однако режиссер Эльдар Рязанов решил, что сниматься должна Барбара Брыльска.
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