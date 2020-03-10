Умер работавший с Аркадием Райкиным артист

Актер Владимир Михайловский скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщает сайт театра "Сатирикон".

Заслуженный артист России, бывший партнер Аркадия Райкина родился в 1936 году в Ленинграде. До 2004-го служил в "Сатириконе", откуда перешел в театр "Эрмитаж". Среди наиболее заметных работ Михайловского – роли в фильмах "Следствие ведут знатоки. Десять лет спустя", "Ликвидация", "Исаев". Причины смерти актера не уточняются, пишет телеканал "360".